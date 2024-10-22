ЦБ: банки предотвратили 30 млн попыток списания средств мошенниками в 2024 году

21 октября Банк России сообщил, что если мошенники оформили на гражданина кредит через «Госуслуги», ему нужно сначала запросить свою кредитную историю, а затем подать заявление в банк или МФО о незаконности заключенного договора. Необходимо также запросить документы, на основании которых был заключен договор, и реквизиты получателя средств. Гражданину также следует обратиться в полицию.