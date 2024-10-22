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ЦБ: банки предотвратили 30 млн попыток списания средств мошенниками в 2024 году

Ведомости

Российские банки в этом году предотвратили 30 млн мошеннических попыток списания средств. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров во время конференции «Толк».

«По количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 млн попыток. Я обращаю внимание, то есть мы фактически за полгода подошли к цифре, которая появилась по результатам 2023 г.», – отметил Уваров.

По его словам, общая сумма предотвращенных списаний составила около 4,3 трлн руб.

21 октября Банк России сообщил, что если мошенники оформили на гражданина кредит через «Госуслуги», ему нужно сначала запросить свою кредитную историю, а затем подать заявление в банк или МФО о незаконности заключенного договора. Необходимо также запросить документы, на основании которых был заключен договор, и реквизиты получателя средств. Гражданину также следует обратиться в полицию.

В июле в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Центробанка о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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