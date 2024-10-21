ЦБ рассказал о способе оспорить оформленный мошенниками через «Госуслуги» кредит

ЦБ рассказал о способе оспорить оформленный мошенниками через «Госуслуги» кредитДля этого нужно подать заявление в полицию и банк
Если мошенники оформили на гражданина кредит через «Госуслуги», то ему нужно сначала запросить свою кредитную историю, а затем подать заявление в полицию и банк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Банк России.
Запросить кредитную историю можно через «Госуслуги», но если доступ к аккаунту утрачен пользователем, то сделать это не получится. В этом случае заказать справку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) можно двумя способами. Во-первых, сделать запрос через сайт Банка России – если есть код субъекта кредитной истории. Второй способ – заказать справку через любой банк, микрофинансовую организацию (МФО), нотариуса, бюро кредитных историй, почтовое отделение.
Как только выяснится место хранения кредитной истории, необходимо запросить там выписку. Бесплатно это можно сделать дважды за календарный год. Если гражданин увидит в истории кредит, который он не оформлял, то нужно оперативно написать заявление в банк или МФО о незаконности заключенного договора и попросить провести внутреннее расследование. Необходимо также запросить документы, на основании которых был заключен договор, и реквизиты получателя средств. Кроме того, следует обратиться в полицию.
В ЦБ напомнили, что регулятор не может заставить банк или МФО списать долг – такое решение может вынести только суд. В Банке России также рекомендовали заранее обезопасить свой аккаунт на «Госуслугах» – установить сложный пароль, подключить двухфакторную аутентификацию и активировать опцию уведомлений о входе.
В сентябре замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений. По данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в 2023 г. 15,8 млрд руб., а в I квартале 2024 г. – 4,3 млрд руб. В МВД отметили, что преступления в сфере IT составляют больше 30% от общего количества.
В июле в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.