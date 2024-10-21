ЦБ рассказал о способе оспорить оформленный мошенниками через «Госуслуги» кредит

Как только выяснится место хранения кредитной истории, необходимо запросить там выписку. Бесплатно это можно сделать дважды за календарный год. Если гражданин увидит в истории кредит, который он не оформлял, то нужно оперативно написать заявление в банк или МФО о незаконности заключенного договора и попросить провести внутреннее расследование. Необходимо также запросить документы, на основании которых был заключен договор, и реквизиты получателя средств. Кроме того, следует обратиться в полицию.