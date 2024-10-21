Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ЦБ рассказал о способе оспорить оформленный мошенниками через «Госуслуги» кредит

Для этого нужно подать заявление в полицию и банк
Ведомости

Если мошенники оформили на гражданина кредит через «Госуслуги», то ему нужно сначала запросить свою кредитную историю, а затем подать заявление в полицию и банк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Банк России.

Запросить кредитную историю можно через «Госуслуги», но если доступ к аккаунту утрачен пользователем, то сделать это не получится. В этом случае заказать справку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) можно двумя способами. Во-первых, сделать запрос через сайт Банка России – если есть код субъекта кредитной истории. Второй способ – заказать справку через любой банк, микрофинансовую организацию (МФО), нотариуса, бюро кредитных историй, почтовое отделение.

Как только выяснится место хранения кредитной истории, необходимо запросить там выписку. Бесплатно это можно сделать дважды за календарный год. Если гражданин увидит в истории кредит, который он не оформлял, то нужно оперативно написать заявление в банк или МФО о незаконности заключенного договора и попросить провести внутреннее расследование. Необходимо также запросить документы, на основании которых был заключен договор, и реквизиты получателя средств. Кроме того, следует обратиться в полицию.

В ЦБ напомнили, что регулятор не может заставить банк или МФО списать долг – такое решение может вынести только суд. В Банке России также рекомендовали заранее обезопасить свой аккаунт на «Госуслугах» – установить сложный пароль, подключить двухфакторную аутентификацию и активировать опцию уведомлений о входе.

В сентябре замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений. По данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в 2023 г. 15,8 млрд руб., а в I квартале 2024 г. – 4,3 млрд руб. В МВД отметили, что преступления в сфере IT составляют больше 30% от общего количества.

В июле в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных