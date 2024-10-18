Минюст хочет собирать биометрию осужденных без их согласия

Минюст хочет собирать биометрию осужденных без их согласияТакой же порядок предлагается и для подследственных
Министерство юстиции разработало проект поправок об осуществлении обработки биометрических персональных данных осужденных, подозреваемых и обвиняемых без их согласия. Фактически в законодательстве отсутствует такая норма, поэтому ведомство предлагает внести уточнения в законодательство.
Для этого предлагается дополнить Уголовно-исполнительный кодекс, закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» нормами, согласно которым обработка сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности осужденных и подследственных, на основании которых можно установить их личность, осуществляется без согласия субъекта персональных данных. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
В законе «О персональных данных» есть перечень случаев, когда обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия: реализация международных договоров о реадмиссии (административном выдворении), по решению суда, проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации. В этом списке и отсылочные нормы к российскому законодательству об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о госслужбе, о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве, о нотариате и к уголовно-исполнительному законодательству .
Минюст пытается узаконить существующее положение дел: сведения о лицах, содержащихся в местах лишения свободы, а тем более отбывающих наказание, собираются и хранятся органами уголовно-исполнительной системы (УИС), отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Теза» Андрей Тузов. «Это неизбежно и необходимо и является обычным следствием (в виде ограничения прав) для лиц, совершивших преступления. Почему распространение персональных данных отбывающих наказание лиц требует согласия, например, для передачи данных о лицах, совершивших побег из мест изоляции, в другие органы и организации, СМИ для информирования населения? Персональные данные нужны системе исполнения наказаний и для криминалистических учетов, в том числе предполагающих трансграничную передачу сведений в соответствии с условиями международных договоров», – отмечает он.
Инициатива в первую очередь касается применения генетической экспертизы, когда при очередном пополнении банков данных с генетическим материалом новые образцы поступают на анализ для сравнения с биологическими материалами, изъятыми на местах преступлений, поясняет бывший следователь, адвокат Александр Бурчук. Аналогично работает автоматизированная дактилоскопическая информационная система – АДИС «Папилон», сравнивающая отпечатки пальцев рук, – так в автоматическом режиме раскрываются преступления прошлых лет. Бурчук отмечает, что у лиц, содержащихся под стражей, против их воли берут анализы для обеспечения безопасности других заключенных, чтобы изолировать людей с заразными или особо опасными заболеваниями (СПИД в активной фазе, туберкулез и т. д.).
«Хотя законом предусмотрена возможность получать биометрические данные при осуществлении правосудия и исполнения судебных актов, однако поражение в правах вышеуказанной категории граждан до момента осуждения может нарушать их права, гарантированные Конституцией, до момента вынесения обвинительного приговора», – сказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин.
Само по себе введение регулирования не вызывает возражений, говорит старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Но с двумя оговорками, отметил юрист. Во-первых, единый подход по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным неправильный и непропорциональный, поскольку вина одних доказана, а других еще нет. Во-вторых, продолжает он, с учетом массовых и, можно даже сказать, систематических утечек из государственных баз данных, включая базы пересечения госграницы, чрезвычайно важно, чтобы эта чувствительная информация осталась недоступной третьим лицам, а использовалась правоохранительными органами только в законно установленных случаях.
Предлагаемые меры, может быть, и не приведут непосредственно к нарушению прав владельцев персональных данных, но сам принцип, согласно которому ограничиваются права лиц, не признанных виновными вступившим в законную силу приговором суда, является сомнительным, солидарен с коллегой управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. По его словам, законодательная новелла находится в тренде цифровизации всех сфер жизни, включая все, что может повысить эффективность борьбы с преступностью, но «хотелось бы, чтобы это происходило не за счет нарушения прав подозреваемых и обвиняемых».
Минюст в пояснительной записке отмечает, что в соответствии с концепцией развития УИС до 2030 г. проведение ее цифровой трансформации и внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности ее учреждений и органов предусматривают в том числе создание единого защищенного управляемого информационного пространства ФСИН. «Одним из перспективных направлений цифровой трансформации в УИС является использование биометрических персональных данных осужденных», – заявляют авторы проекта.
Предлагаемая Минюстом России инициатива способна вызвать споры и разговоры о цифровом ГУЛАГе, но это неизбежность: в правоохранительной деятельности невозможно не собирать, не обрабатывать, не хранить персональные данные граждан, в том числе биометрические, считает Тузов.
«Законопроект фактически не предлагает механизмы защиты от утечек или неправомерного использования собранных биометрических данных, что в условиях постоянных киберугроз является крайне важным аспектом. Отсутствие четких гарантий безопасности данных и надзора за их использованием может привести к значительным последствиям для прав субъектов данных, особенно в случаях, если биометрические данные будут использованы вне рамок УИС», – предупреждает руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и защиты информации Savina Legal Артем Евсеев.