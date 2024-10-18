Минюст хочет собирать биометрию осужденных без их согласия

Само по себе введение регулирования не вызывает возражений, говорит старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Но с двумя оговорками, отметил юрист. Во-первых, единый подход по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным неправильный и непропорциональный, поскольку вина одних доказана, а других еще нет. Во-вторых, продолжает он, с учетом массовых и, можно даже сказать, систематических утечек из государственных баз данных, включая базы пересечения госграницы, чрезвычайно важно, чтобы эта чувствительная информация осталась недоступной третьим лицам, а использовалась правоохранительными органами только в законно установленных случаях.