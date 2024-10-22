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Фонд ООН: население Украины сократилось на 10 млн человек с 2022 года

Ведомости

Численность населения Украины с февраля 2022 г. сократилась почти на 10 млн человек. Об этом на брифинге в Женеве сообщила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр, пишет «РИА Новости».

«Значительная часть этих людей покинула страну. <…> Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны», – сказала Бауэр.

В фонде утверждают, что уровень рождаемости на Украине до конфликта с Россией был невысоким, но сейчас он упал до одного их самых низких в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Это далеко от показателя 2,1, который нужен для обновления населения. На Украине происходит демографический кризис, заключила Бауэр.

По данным Госстата Украины, численность населения в январе 2022 г., то есть до признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начала боевых действий, составляла 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. В совокупности их численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне 2023 г., население страны сократилось до 29 млн человек.

В июле этого года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что при самом оптимистичном варианте численность населения республики к 2033 г. может достигнуть 35 млн человек. При этом она учитывала в своих прогнозах население территорий, которые входили в состав Украины в 1991 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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