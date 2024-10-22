Фонд ООН: население Украины сократилось на 10 млн человек с 2022 года
Численность населения Украины с февраля 2022 г. сократилась почти на 10 млн человек. Об этом на брифинге в Женеве сообщила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр, пишет «РИА Новости».
«Значительная часть этих людей покинула страну. <…> Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны», – сказала Бауэр.
В фонде утверждают, что уровень рождаемости на Украине до конфликта с Россией был невысоким, но сейчас он упал до одного их самых низких в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Это далеко от показателя 2,1, который нужен для обновления населения. На Украине происходит демографический кризис, заключила Бауэр.
По данным Госстата Украины, численность населения в январе 2022 г., то есть до признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начала боевых действий, составляла 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. В совокупности их численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне 2023 г., население страны сократилось до 29 млн человек.
В июле этого года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что при самом оптимистичном варианте численность населения республики к 2033 г. может достигнуть 35 млн человек. При этом она учитывала в своих прогнозах население территорий, которые входили в состав Украины в 1991 г.