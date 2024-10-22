Опубликовано видеодоказательство дачи взятки экс-сенатором Арашуковым

22 октября «Ведомости» писали об обвинениях в отношении Арашукова. Заключенный через своего адвоката передавал взятку в размере 3 млн руб. сотруднику ФСИН по Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания. Взятки поступали с июля по октябрь, пока сотрудник ведомства не заявил об этом в правоохранительные органы, после чего на экс-сенатора и его адвоката завели уголовное дело.