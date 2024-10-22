Опубликовано видеодоказательство дачи взятки экс-сенатором Арашуковым
ФСБ России предоставило кадры, на которых видно, как бывший сенатор Рауф Арашуков, отправленный в колонию «Черный дельфин» на пожизненный срок, предлагает взятку в размере 5 млн руб. за улучшение условий содержания, видео службы опубликовано в Telegram-канале «Ведомостей».
На одном фрагменте видно, как осужденный с улыбкой показывает цифру вознаграждения на пальцах, а на другом – озвучивает сумму.
22 октября «Ведомости» писали об обвинениях в отношении Арашукова. Заключенный через своего адвоката передавал взятку в размере 3 млн руб. сотруднику ФСИН по Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания. Взятки поступали с июля по октябрь, пока сотрудник ведомства не заявил об этом в правоохранительные органы, после чего на экс-сенатора и его адвоката завели уголовное дело.