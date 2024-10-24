Суд арестовал первого замначальника московского метрополитена Дощатова
Басманный суд Москвы заключил под стражу первого заместителя начальника московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки, пишет ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 декабря.
Дощатову предъявлено обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет колонии, но вину он не признает.
Как сообщает ТАСС, согласно материалам дела, в ноябре 2023 г. Дощатов получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля «Тойота» модели RAV-4 стоимостью 4,8 млн руб. за действия в интересах одной из компаний.