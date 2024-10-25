Внесенный в список террористов боец MMA Якубов отправился в зону спецоперации
Боец смешанных боевых искусств Ильяс Якубов отправился в зону спецоперации, уголовное дело в его отношении прекращено. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Якубова забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», – рассказал источник.
По данным следствия, в октябре 2023 г. Якубов записал видео, в котором оправдывал необходимость террористической деятельности. После чего он разместил видеозапись в открытом доступе на своей странице.
Якубову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет). Ранее его объявляли в федеральный розыск и задержали в одном из столичных аэропортов.