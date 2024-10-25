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Внесенный в список террористов боец MMA Якубов отправился в зону спецоперации

Ведомости

Боец смешанных боевых искусств Ильяс Якубов отправился в зону спецоперации, уголовное дело в его отношении прекращено. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Якубова забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», – рассказал источник.

По данным следствия, в октябре 2023 г. Якубов записал видео, в котором оправдывал необходимость террористической деятельности. После чего он разместил видеозапись в открытом доступе на своей странице.

Якубову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет). Ранее его объявляли в федеральный розыск и задержали в одном из столичных аэропортов.

В августе Росфинмониторинг внес Якубова в список террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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