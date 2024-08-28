Боец ММА Ильяс Якубов внесен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес бойца смешанных боевых искусств Ильяса Якубова в список террористов и экстремистов, следует из реестра ведомства.
«Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», – говорится в реестре.
По данным следствия, в октябре 2023 г. Якубов записал видео, в котором оправдывал необходимость террористической деятельности. После чего он разместил видеозапись в открытом доступе на своей странице.
Якубову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет). Ранее его объявляли в федеральный розыск и задержали в одном из столичных аэропортов.