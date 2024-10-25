Ким рассказала о первой попытке отобрать у нее Wildberries во время декрета

«Я была в декрете. И просто один из сотрудников бухгалтерии мне позвонил и спросил, в курсе ли я того, что сейчас пытаются переписать компанию на постороннего человека. Я запретила что-либо делать и в дальнейшем поставила более жесткий контроль за всеми изменениями в юридических структурах», – рассказала Ким.