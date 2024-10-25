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Ким рассказала о первой попытке отобрать у нее Wildberries во время декрета

Ведомости

Первая попытка отобрать у Татьяны Ким Wildberries произошла в середине 2017 г., когда она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Об этом основательница компании рассказала в интервью «Ведомостям».

По словам Ким, друг ее супруга Владислава Бакальчкука, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе, хотел тайно переписать на себя половину бизнеса.

«Я была в декрете. И просто один из сотрудников бухгалтерии мне позвонил и спросил, в курсе ли я того, что сейчас пытаются переписать компанию на постороннего человека. Я запретила что-либо делать и в дальнейшем поставила более жесткий контроль за всеми изменениями в юридических структурах», – рассказала Ким.

В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. После этого Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений.

18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, при стрельбе погибли двое охранников. Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Он, в свою очередь, утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны якобы договорились заранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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