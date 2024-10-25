Ким рассказала о первой попытке отобрать у нее Wildberries во время декрета
Первая попытка отобрать у Татьяны Ким Wildberries произошла в середине 2017 г., когда она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Об этом основательница компании рассказала в интервью «Ведомостям».
По словам Ким, друг ее супруга Владислава Бакальчкука, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе, хотел тайно переписать на себя половину бизнеса.
«Я была в декрете. И просто один из сотрудников бухгалтерии мне позвонил и спросил, в курсе ли я того, что сейчас пытаются переписать компанию на постороннего человека. Я запретила что-либо делать и в дальнейшем поставила более жесткий контроль за всеми изменениями в юридических структурах», – рассказала Ким.
В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. После этого Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений.
18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, при стрельбе погибли двое охранников. Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Он, в свою очередь, утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны якобы договорились заранее.