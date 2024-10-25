Суд арестовал бывшего замминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве
Никулинский суд Москвы вынес решение об аресте экс-замглавы Минэнерго Анатолия Яновского. Его обвинили в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сам Яновский вину не признал, передает журналист «Интерфакса» из зала суда.
Суд отправил Яновского под стражу до 24 декабря.
Защита просила назначить ему домашний арест и заявляла об опасности заключения подзащитного в СИЗО. Адвокаты объясняли необходимость домашнего ареста в связи с болезнью сердца Яновского.
Задержание чиновника связано с махинациями в угольной отрасли. По данным источников в МВД, Яновский вместе с действующим заместителем министра энергетики Сергеем Мочальниковым подозреваются в хищении более 175 млн руб.