Суд арестовал бывшего замминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве

Никулинский суд Москвы вынес решение об аресте экс-замглавы Минэнерго Анатолия Яновского. Его обвинили в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сам Яновский вину не признал, передает журналист «Интерфакса» из зала суда.