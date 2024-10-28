Бастрыкин останется на посту главы СК до конца лета 2025 года

Бастрыкину 71 год. Он был назначен на пост главы СК в январе 2011 г. До этого, с октября по декабрь 2010 г., занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007 г. по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре.