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Бастрыкин останется на посту главы СК до конца лета 2025 года

Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин
Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александру Бастрыкину на посту председателя Следственного комитета (СК) России до конца августа 2025 г., следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. В октябре президент подписал закон о возможности продления срока службы главы ведомства.

Бастрыкину 71 год. Он был назначен на пост главы СК в январе 2011 г. До этого, с октября по декабрь 2010 г., занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007 г. по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре.

23 сентября Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока службы председателя СК. Согласно прошлой редакции ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации», предельный возраст сотрудника СК – 70 лет. По новому правилу срок пребывания на службе председателя СК, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом страны.

Закон был принят нижней палатой 26 сентября, одобрен Советом Федерации – 9 октября. Инициатива была подписана президентом 14 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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