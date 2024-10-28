Бастрыкин останется на посту главы СК до конца лета 2025 года

Бастрыкин останется на посту главы СК до конца лета 2025 годаСоответствующее распоряжение подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александру Бастрыкину на посту председателя Следственного комитета (СК) России до конца августа 2025 г., следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. В октябре президент подписал закон о возможности продления срока службы главы ведомства.
Бастрыкину 71 год. Он был назначен на пост главы СК в январе 2011 г. До этого, с октября по декабрь 2010 г., занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007 г. по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель Следственного комитета при прокуратуре.
23 сентября Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока службы председателя СК. Согласно прошлой редакции ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации», предельный возраст сотрудника СК – 70 лет. По новому правилу срок пребывания на службе председателя СК, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом страны.
Закон был принят нижней палатой 26 сентября, одобрен Советом Федерации – 9 октября. Инициатива была подписана президентом 14 октября.