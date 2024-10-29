Россияне смогут получить до 412 000 рублей пенсионных накоплений в 2025 году

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала изданию, что сумма в 351 000 руб. в 2024 г. рассчитывается из ожидаемого периода дожития в 2024 г. – 22 года (264 месяца), а также федерального ПМП в 13 300 руб. в месяц (на 2024 г.), 10% от которого составит 1300 руб. Это два показателя перемножаются и составляют сумму в 351 000 руб.