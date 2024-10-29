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Россияне смогут получить до 412 000 рублей пенсионных накоплений в 2025 году

Ведомости

Граждане России смогут разом получить до 412 000 руб. пенсионных накоплений в следующем году, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд. Речь о средствах, замороженных в 2014 г.

Россияне могут забрать свои пенсионные накопления уже и в 2024 г. – выплата составит 351 000 руб. В 2025 г. максимальный размер повысят на 17% до 412 000 руб. Увеличение выплаты связано с изменением методики расчета и назначения выплаты.

«До июля 2024 г. порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина. А после – исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП)», – говорится в материале.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала изданию, что сумма в 351 000 руб. в 2024 г. рассчитывается из ожидаемого периода дожития в 2024 г. – 22 года (264 месяца), а также федерального ПМП в 13 300 руб. в месяц (на 2024 г.), 10% от которого составит 1300 руб. Это два показателя перемножаются и составляют сумму в 351 000 руб.

Финогенова пояснила, что увеличение выплаты до 412 000 руб. связано с тем, что в следующем году повышается ожидаемый период дожития и уровень федерального ПМП – до 270 месяцев (22,5 года) и до 15 300 руб. в месяц соответственно.

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 г. Согласно правилу, 6% от зарплаты направляются в страховую часть – идет на выплаты нынешним пенсионерам.

Реализация закона позволит сократить переход из федерального бюджета в его бюджет ПФР на 925,9 млрд руб., следовало из финансово-экономические обоснования к инициативе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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