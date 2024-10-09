Кабмин в последний раз софинансирует пенсионные накопления 2014 года

Набор участников в программу софинансирования пенсии продолжался с 1 октября 2008 г. по 31 декабря 2014 г.: за это время к ней присоединились 15,9 млн россиян, но только 6,1 млн из них выполнили условия и тем самым подтвердили свое участие, сообщал в 2015 г. Пенсионный фонд (сейчас преобразован в Соцфонд). Механизм предусматривал, что гражданин перечисляет в счет будущей накопительной части пенсии как минимум 2000 руб. в год и в таком случае государство удваивало эту сумму. Софинансирование не предполагалось в двух случаях: если регулярный взнос меньше 2000 руб. или, наоборот, он составляет более 12 000 руб. в год. Всего граждане внесли около 40 млрд руб.