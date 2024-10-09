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/ Экономика

Кабмин в последний раз софинансирует пенсионные накопления 2014 года

Программа оказалась не вполне успешной, считают эксперты
Яков Тимаков
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Правительство в последний раз выделит деньги на софинансирование пенсионных накоплений граждан по программе 2014 г. – в следующем году заканчивается 10-летний срок, в течение которого у государства было такое обязательство, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. На 2025 г. на эту цель заложены расходы в 551,7 млн руб., источником будут средства фонда национального благосостояния, следует из материалов к законопроекту о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг.

Набор участников в программу софинансирования пенсии продолжался с 1 октября 2008 г. по 31 декабря 2014 г.: за это время к ней присоединились 15,9 млн россиян, но только 6,1 млн из них выполнили условия и тем самым подтвердили свое участие, сообщал в 2015 г. Пенсионный фонд (сейчас преобразован в Соцфонд). Механизм предусматривал, что гражданин перечисляет в счет будущей накопительной части пенсии как минимум 2000 руб. в год и в таком случае государство удваивало эту сумму. Софинансирование не предполагалось в двух случаях: если регулярный взнос меньше 2000 руб. или, наоборот, он составляет более 12 000 руб. в год. Всего граждане внесли около 40 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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