Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке в Карачаево-Черкесии
Взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Черкесске, один человек погиб. Эвакуированы около 50 жильцов, сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
ЧП случилось на улице Лободина. По предварительным данным МЧС, на четвертом и пятом этажах жилого дома есть разрушения. На месте работают 67 человек и 22 единицы техники.
Ранним утром 19 октября в пятиэтажке в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа, погибли пять человек, еще 11 пострадали. В городе был объявлен режим ЧС. Жильцов эвакуировали, власти подготовили для них пункт временного размещения на 60 человек. По данным МЧС, было разобрано 300 куб. м разрушенных конструкций. На месте работали более 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, инженерная и тяжелая техника. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).