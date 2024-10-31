Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке в Карачаево-Черкесии

Ранним утром 19 октября в пятиэтажке в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа, погибли пять человек, еще 11 пострадали. В городе был объявлен режим ЧС. Жильцов эвакуировали, власти подготовили для них пункт временного размещения на 60 человек. По данным МЧС, было разобрано 300 куб. м разрушенных конструкций. На месте работали более 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, инженерная и тяжелая техника. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).