КС решил вопрос о сроках исковой давности при изъятии имущества коррупционеров

«Ведомости» писали об открытом судебном заседании 8 октября по вопросу о применимости сроков давности привлечения к ответственности в исках об обращении в доход государства активов, приобретенных коррупционным способом. Выступление представителя от Генпрокуратуры как главного участника исков о деприватизации коррупционных доходов было эмоциональным. Начальник главного гражданско-судебного управления Сергей Бочкарев заявил, что в случае применения сроков давности будет поощряться «изворотливость» коррупционеров, которые постараются затягивать расследование, чтобы уйти от ответственности. Тогда прокурору возразил судья Верховного суда Андрей Марьин. Он пояснил, что наличие сроков давности – это «стимул» для правоохранительных органов проводить необходимые проверки и вовремя выявлять правонарушения.