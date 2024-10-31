КС решил вопрос о сроках исковой давности при изъятии имущества коррупционеров
Конституционный суд (КС) РФ принял постановление, согласно которому действующее законодательство не связывает прокуроров сроками исковой давности в их работе по обращению в доход государства незаконно полученного имущества коррупционеров. Об этом сообщается на сайте КС РФ.
Вывод был сделан при ответе на обращение Краснодарского краевого суда, который рассматривал жалобу на иск прокуратуры об изъятии у бывшего бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко и его предполагаемых сообщников 22 хозяйственных обществ общей стоимостью 9 млрд руб. в пользу государства. Краевой суд просил КС проверить конституционность ст. 195, 196, п. 1 ст. 197, п. 1 и абзаца второго п. 2 ст. 200, абзаца второго ст. 208 Гражданского кодекса РФ.
Эти нормы признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они позволяют применять сроки исковой давности, установленные для гражданско-правовых отношений, к требованиям прокуроров об обращении коррупционного имущества в доход государства. То есть прокуроры не должны быть связаны сроками при предъявлении антикоррупционных исков.
При этом вывод КС РФ не распространяется на иски, направленные на передачу имущества публично-правовым образованиям или на иски о признании прав публично-правовых образований на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя постановление КС отметил, что теперь борьба с коррупцией выйдет в России на новый уровень.
«Это решение подтверждает правоту Генеральной прокуратуры, которая крайне активно развернула сегодня работу по конфискации имущества коррупционеров, в том числе приобретенного давно. <…> От сегодняшнего вердикта КС впрямую зависело: сможет ли прокуратура продолжить эту борьбу или верх одержит "рыночно-либеральная" позиция о "неприкосновенности частной собственности". Мол, если сразу украденное не отобрали – то "поезд ушел"», – написал депутат в своем Telegram-канале.
«Ведомости» писали об открытом судебном заседании 8 октября по вопросу о применимости сроков давности привлечения к ответственности в исках об обращении в доход государства активов, приобретенных коррупционным способом. Выступление представителя от Генпрокуратуры как главного участника исков о деприватизации коррупционных доходов было эмоциональным. Начальник главного гражданско-судебного управления Сергей Бочкарев заявил, что в случае применения сроков давности будет поощряться «изворотливость» коррупционеров, которые постараются затягивать расследование, чтобы уйти от ответственности. Тогда прокурору возразил судья Верховного суда Андрей Марьин. Он пояснил, что наличие сроков давности – это «стимул» для правоохранительных органов проводить необходимые проверки и вовремя выявлять правонарушения.