Генпрокуратура: у исков о деприватизации не должно быть срока давности

Выступление представителя от Генпрокуратуры как главного участника исков о деприватизации коррупционных доходов было эмоциональным. Начальник главного гражданско-судебного управления Сергей Бочкарев сказал, что надзорное ведомство «находится в гуще событий». Неопределенность в практике же возникла в том числе потому, что разночтения не были устранены Верховным судом (ВС). Но их прокуратура считала непринципиальными и исходит из позиции, что коррупционер не должен «наслаждаться плодами коррупции». В случае применения сроков давности по коррупционным искам будет поощряться «изворотливость» коррупционеров, которые будут затягивать расследование и оказывать давление на сотрудников прокуратуры, чтобы добиться истечения сроков давности, уверен Бочкарев. Такая практика позволит сделать вывод, что государство со временем отказывается от пресечения коррупции и ликвидации ее негативных последствий, т. е. от защиты основ конституционного строя и правовой демократии. «Применение срока исковой давности к указанной категории дел нивелирует правовое значение механизма контроля государства над расходами чиновников и легализует их коррупционные доходы», – говорится в отзыве ведомства.