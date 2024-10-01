Есть ли срок давности в исках о деприватизации активов, разъяснит КС

Есть ли срок давности в исках о деприватизации активов, разъяснит КСКраснодарский суд попросил разъяснений из-за жалобы на изъятие активов концерна «Покровский»
Конституционный суд (КС) 8 октября приступит к рассмотрению вопроса о применимости сроков давности в исках об обращении в доход государства активов, приобретенных коррупционным способом. С запросом в КС о проверке конституционности положений Гражданского кодекса обратился Краснодарский краевой суд, который сейчас рассматривает жалобу на подобный иск прокуратуры об изъятии у бывшего бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко и его предполагаемых сообщников 22 хозяйственных обществ общей стоимостью 9 млрд руб. в пользу государства. «Ведомости» ознакомились с содержанием запроса. Это первая известная жалоба, дошедшая до КС, после волны исков о деприватизации предприятий.
В запросе Краснодарского суда говорится, что в сложившейся судебной практике сейчас сформированы взаимоисключающие подходы применения исковой давности по антикоррупционным искам. С одной стороны, иск имеет материальный характер и, соответственно, к нему должны применяться сроки давности, которые по делу Коровайко уже прошли. С другой – коррупционные преступления носят публичный и общественно опасный характер, поэтому в таких случаях сроки давности по обращению в доход государства имущества по ним неприменимы.
В феврале 2024 г. «Ведомости» писали, что Краснодарский краевой суд подтвердил решение Лабинского городского суда об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ к бенефициарам АО «Концерн «Покровский», а также подконтрольным им лицам об обращении в доход государства долей и акций компаний, полученных незаконным путем, на общую сумму более 500 млрд руб. Требования в том числе касались имущества владельцев «Покровского» Коровайко и Аркадия Чебанова. В начале 2024 г. активы концерна перешли государству в лице Росимущества, которое передало их под управление ООО «Агрокомплекс «Лабинский».
По мнению ответчиков, срок исковой давности должен исчисляться с момента, когда Российская Федерация в лице уполномоченных органов узнала о нарушении своего права, т. е. с даты регистрации долей участия ответчиков в хозяйственных обществах в ЕГРЮЛе, а также зачисления на их лицевые счета спорных ценных бумаг. Объективный срок исковой давности по настоящему делу истек, поскольку обязанность контролирующих органов узнать о нарушении ими антикоррупционных запретов и ограничений возникла более 14 лет назад, говорится в материалах дела.
Концерн «Покровский» является одним из крупнейших агрохолдингов на юге России и включает предприятия в сфере овощеводства, производства фруктов, животноводства и молочной отрасли. Его агропромышленные комплексы расположены в 17 районах Краснодарского края.
Как указывал в своем иске заместитель генпрокурора Игорь Ткачев, в начале нулевых Коровайко работал в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева. На этой должности заниматься бизнесом по закону запрещено, при этом ответчик, пришли к выводу в прокуратуре, пользуясь служебным положением, завладел земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края совместно с партнером Аркадием Чебановым.
Уголовное дело в отношении Коровайко и Чебанова было возбуждено еще в 2021 г. В настоящий момент оба находятся в международном розыске. При этом продолжают управлять концерном «Покровский» через доверенных лиц, а вырученные средства выводят за рубеж, говорилось в иске Ткачева. В России им инкриминируются преступления по ст. 163 (вымогательство), ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества).
Дела без срока давности при изъятии имущества в казну
Магомедовы
В 2022 г. за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в период исполнения полномочий сенатора Магомедом Магомедовым суд взыскал 92,4% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Суд посчитал обоснованным неприменение сроков исковой давности, поскольку Магомедов, вопреки предусмотренным законом запретам, через юридические лица, зарегистрированные за рубежом, тайно осуществлял предпринимательскую деятельность, доходы в установленном порядке не декларировал. Используя свое положение, он приобретал высокодоходные активы, которые контролировал через иностранные компании, а управлял с помощью своего брата – Зиявудина Магомедова.
Арашуковы
В 2021 г. Басманным судом Москвы было изъято коррупционно нажитое имущество еще одного сенатора – Рауфа Арашукова и его отца, депутата народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова. Это 99 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, трехэтажный отель «Адиюх-пэлас», ресторан, банный комплекс, земельные участки) стоимостью 1,5 млрд руб.
Шестун
В апреле 2019 г. Красногорский городской суд удовлетворил антикоррупционный иск замгенпрокурора к бывшему главе Серпуховского муниципального района Московской области Александру Шестуну. Судом установлено, что Шестун, используя свое положение, за период с 2003 по 2018 г. получил 678 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,18 млрд руб. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. При этом информация о фактическом владении и пользовании активами скрывалась. Сроки давности при рассмотрении иска не применялись. Вышестоящие суды поддержали эту позицию.
Голушко
В 2021 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск о взыскании в пользу государства с бывшего сенатора и депутата Госдумы Андрея Голушко и подконтрольных ему лиц 2,3 млрд руб. – как имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы. Суд установил, что Голушко, будучи в период с 2007 по 2020 г. членом парламента, вопреки антикоррупционным запретам тайно владел и управлял ООО «Омскгазсеть». В 2011 г. экс-депутат обеспечил установление для услуг ООО «Омскгазсеть» завышенных тарифов, что привело к получению обществом в 2012–2018 гг. необоснованной выручки в размере 2,3 млрд руб. При конфискации средств в казну исковые сроки давности также не применялись.
Запрос Краснодарского суда ставит перед КС ложную дилемму: публичный интерес в изъятии собственности в любой момент или же частный интерес сохранить собственность у коррупционеров. Но такая постановка в корне ошибочная, потому что снимает с государства любую ответственность и бремя по защите публичного интереса, говорит руководитель Центра международного правосудия Иван Брикульский. Ложная постановка проблемы, по его мнению, проявляется и в том, что под предлогом коррупционной специфики предлагается преодолевать фундаментальные положения гражданского права. «Это ящик Пандоры, поскольку интенция к тому, чтобы преодолевать «сдержки» правоохранителей, очень быстро распространится и на другие похожие сферы», – считает эксперт. Брикульский отметил, что гражданское право и срок исковой давности здесь стоят на страже стабильности института собственности и минимума госвмешательства в эти отношения. «Вмешательство принесет больше вреда», – убежден юрист.
Более того, продолжает он, если удовлетворить запрос Краснодарского суда, получается следующее противоречие: публичный интерес, который преодолевает стабильность имущественных отношений, в итоге нарушает другой публичный интерес (Российской Федерации) – стабильный институт собственности и ее гарантии, а также интерес в создании эффективной системы предупреждения таких нарушений. Брикульский напомнил, что КС в своих решениях уже говорил о том, что срок исковой давности – это про стабильность гражданских правоотношений, одно из фундаментальных основ гражданского законодательства. «Фактически в своем запросе Краснодарский суд просит КС опровергнуть старые позиции по сроку исковой давности», – заключил он.
Данное дело, внешне представляемое как гражданско-правовое («оспариваются» нормы ГК РФ), по существу, носит публично-правовой характер, считает юрист Гарегин Митин. «Дела об изъятии имущества, полученного в результате коррупционных схем, – это сродни воровству (открытое хищение чужого имущества)», – пояснил собеседник. Не пытаясь предрешить вопрос за КС, Митин выразил надежду, что интересы Российской Федерации будут защищены: в данном случае они в приоритете.