Есть ли срок давности в исках о деприватизации активов, разъяснит КС

Дела без срока давности при изъятии имущества в казну

Магомедовы

В 2022 г. за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в период исполнения полномочий сенатора Магомедом Магомедовым суд взыскал 92,4% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Суд посчитал обоснованным неприменение сроков исковой давности, поскольку Магомедов, вопреки предусмотренным законом запретам, через юридические лица, зарегистрированные за рубежом, тайно осуществлял предпринимательскую деятельность, доходы в установленном порядке не декларировал. Используя свое положение, он приобретал высокодоходные активы, которые контролировал через иностранные компании, а управлял с помощью своего брата – Зиявудина Магомедова.

Арашуковы

В 2021 г. Басманным судом Москвы было изъято коррупционно нажитое имущество еще одного сенатора – Рауфа Арашукова и его отца, депутата народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова. Это 99 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, трехэтажный отель «Адиюх-пэлас», ресторан, банный комплекс, земельные участки) стоимостью 1,5 млрд руб.

Шестун

В апреле 2019 г. Красногорский городской суд удовлетворил антикоррупционный иск замгенпрокурора к бывшему главе Серпуховского муниципального района Московской области Александру Шестуну. Судом установлено, что Шестун, используя свое положение, за период с 2003 по 2018 г. получил 678 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,18 млрд руб. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. При этом информация о фактическом владении и пользовании активами скрывалась. Сроки давности при рассмотрении иска не применялись. Вышестоящие суды поддержали эту позицию.

Голушко

В 2021 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск о взыскании в пользу государства с бывшего сенатора и депутата Госдумы Андрея Голушко и подконтрольных ему лиц 2,3 млрд руб. – как имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы. Суд установил, что Голушко, будучи в период с 2007 по 2020 г. членом парламента, вопреки антикоррупционным запретам тайно владел и управлял ООО «Омскгазсеть». В 2011 г. экс-депутат обеспечил установление для услуг ООО «Омскгазсеть» завышенных тарифов, что привело к получению обществом в 2012–2018 гг. необоснованной выручки в размере 2,3 млрд руб. При конфискации средств в казну исковые сроки давности также не применялись.