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Сумма исков Минобороны к ВСК превысила 13,8 млрд рублей с начала года

Ведомости

С января по октябрь 2024 г. сумма исков Минобороны России к Военно-строительной компании (ВСК) составила более 13,8 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные об исковых заявления оборонного ведомства.

Требования Минобороны заключаются в выплате неустойки по госконтрактам, а также взыскании стоимости завышения работ или задолженности. По информации агентства, сумма исков за 10 месяцев текущего года в 34 раза больше, чем за весь 2023 г. (441,3 млн руб.).

В августе Минобороны обратилось в суд с 73 заявлениями на 1,8 млрд руб., а в сентябре – с 38 исками на 2,9 млрд руб. В прошлом месяце против ВСК было подано пять исков Минобороны на 22,1 млн руб. Сумма исков, поданных до этого, составляет 9,03 млн руб. По данным агентства, один из крупнейших исков Минобороны касается завышения стоимости работ по госконтракту.

В июле 2024 г. бывший гендиректор ВСК Андрей Белков был взят под стражу Тверским судом Москвы по обвинению в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). По данным «Коммерсанта», речь идет о закупке томографа по завышенным ценам в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в столице в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), которое тогда возглавлял Белков.

«Коммерсантъ» также сообщал, что работу Белкова в ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который в апреле был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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