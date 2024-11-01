Сумма исков Минобороны к ВСК превысила 13,8 млрд рублей с начала года

В августе Минобороны обратилось в суд с 73 заявлениями на 1,8 млрд руб., а в сентябре – с 38 исками на 2,9 млрд руб. В прошлом месяце против ВСК было подано пять исков Минобороны на 22,1 млн руб. Сумма исков, поданных до этого, составляет 9,03 млн руб. По данным агентства, один из крупнейших исков Минобороны касается завышения стоимости работ по госконтракту.