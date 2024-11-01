ЗАЭС: повреждение трубопровода не угрожает ядерной безопасности

О том что на одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена утечка воды, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило 31 октября. Первый энергоблок, как и другие пять реакторов ЗАЭС, находился в состоянии холодного останова, не производя электроэнергию для сети. Сообщалось, что когда ремонт импульсной линии завершится и она будет проверена, первый энергоблок снова переведут в холодный останов.