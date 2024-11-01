ЗАЭС: повреждение трубопровода не угрожает ядерной безопасности
Повреждение трубопровода системы поддержки одного из реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает ядерной безопасности, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с «РИА Новости». По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, микротрещина устранена, оборудование введут в работу после подтверждения плотности.
«Микротрещина на трубопроводе не представляет угрозы для ядерной безопасности», – сказала Яшина, добавив, что на сегодняшний день не фиксируется нарушений пределов и условий безопасности.
Яшина отметила, что радиационный фон на станции и прилегающей территории сохраняется на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, естественные фоновые природные значения не превышены.
О том что на одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена утечка воды, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило 31 октября. Первый энергоблок, как и другие пять реакторов ЗАЭС, находился в состоянии холодного останова, не производя электроэнергию для сети. Сообщалось, что когда ремонт импульсной линии завершится и она будет проверена, первый энергоблок снова переведут в холодный останов.
Отмечалось, что находящиеся на станции специалисты МАГАТЭ ежедневно слышат звуки взрывов, но при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали.
ЗАЭС в Энергодаре перешла под контроль России в 2022 г. В октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.