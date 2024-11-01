Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ЗАЭС: повреждение трубопровода не угрожает ядерной безопасности

Ведомости

Повреждение трубопровода системы поддержки одного из реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает ядерной безопасности, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с «РИА Новости». По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, микротрещина устранена, оборудование введут в работу после подтверждения плотности.

«Микротрещина на трубопроводе не представляет угрозы для ядерной безопасности», – сказала Яшина, добавив, что на сегодняшний день не фиксируется нарушений пределов и условий безопасности.

Яшина отметила, что радиационный фон на станции и прилегающей территории сохраняется на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, естественные фоновые природные значения не превышены.

О том что на одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена утечка воды, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило 31 октября. Первый энергоблок, как и другие пять реакторов ЗАЭС, находился в состоянии холодного останова, не производя электроэнергию для сети. Сообщалось, что когда ремонт импульсной линии завершится и она будет проверена, первый энергоблок снова переведут в холодный останов.

Отмечалось, что находящиеся на станции специалисты МАГАТЭ ежедневно слышат звуки взрывов, но при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали.

ЗАЭС в Энергодаре перешла под контроль России в 2022 г. В октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных