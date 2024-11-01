Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом до 2 февраля

3 сентября военный суд Москвы арестовал Муминджанова. По данным следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в частности на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму более 20 млн руб. В тот же день СК РФ сообщил, что в собственности генерал-майора и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью свыше 120 млн руб., законность их приобретения проверяется.