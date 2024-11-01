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Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом до 2 февраля

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд продлил арест заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о взятке до 2 февраля. Об этом сообщило «РИА Новости».

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Муминджанову до 2 февраля», – уточнила собеседница агентства.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

3 сентября военный суд Москвы арестовал Муминджанова. По данным следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в частности на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму более 20 млн руб. В тот же день СК РФ сообщил, что в собственности генерал-майора и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью свыше 120 млн руб., законность их приобретения проверяется.

6 сентября Главное военное следственное управление СК РФ предъявило обвинение Муминджанову. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Муминджанов не признал вину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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