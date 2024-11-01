Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом до 2 февраля
235-й гарнизонный военный суд продлил арест заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о взятке до 2 февраля. Об этом сообщило «РИА Новости».
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Муминджанову до 2 февраля», – уточнила собеседница агентства.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
3 сентября военный суд Москвы арестовал Муминджанова. По данным следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в частности на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму более 20 млн руб. В тот же день СК РФ сообщил, что в собственности генерал-майора и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью свыше 120 млн руб., законность их приобретения проверяется.
6 сентября Главное военное следственное управление СК РФ предъявило обвинение Муминджанову. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Муминджанов не признал вину.