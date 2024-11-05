Заболеваемость коронавирусом с 28 октября по 3 ноября увеличилась на 0,6%
Заболеваемость коронавирусом за неделю с 28 октября по 3 ноября увеличилась на 0,6%, следует из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Показатель на 100 000 населения составил 17,02.
Увеличение заболеваемости отмечено в 41 субъекте России, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране. За неделю от инфекции умерло 70 человек. Выздоровели 24 225 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с предшествующей неделей.
Количество госпитализаций составило 2533 человека – показатель увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 14,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах России, в том числе в 28 регионах – более чем в среднем по стране.
На неделе с 21 по 27 октября заболеваемость увеличилась на 0,1%. По данным Роспотребнадзора, на территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Ведомство также сообщало, что сотрудники ведомства мониторят ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC.