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Заболеваемость коронавирусом с 28 октября по 3 ноября увеличилась на 0,6%

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом за неделю с 28 октября по 3 ноября увеличилась на 0,6%, следует из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Показатель на 100 000 населения составил 17,02.

Увеличение заболеваемости отмечено в 41 субъекте России, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране. За неделю от инфекции умерло 70 человек. Выздоровели 24 225 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с предшествующей неделей.

Количество госпитализаций составило 2533 человека – показатель увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 14,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах России, в том числе в 28 регионах – более чем в среднем по стране.

На неделе с 21 по 27 октября заболеваемость увеличилась на 0,1%. По данным Роспотребнадзора, на территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Ведомство также сообщало, что сотрудники ведомства мониторят ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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