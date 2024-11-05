Заболеваемость коронавирусом с 28 октября по 3 ноября увеличилась на 0,6%

Увеличение заболеваемости отмечено в 41 субъекте России, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране. За неделю от инфекции умерло 70 человек. Выздоровели 24 225 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с предшествующей неделей.