Путин предложил создать единые учебники по русскому языку и языкам народов РФ
Президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Об этом глава государства сказал в ходе первого заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.
Путин подчеркнул, что русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность жителей страны. По мнению президента, из этого стоит исходить при формировании программ общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации.
«Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники. Их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано. Следует учесть и особенности восприятия мышления нынешней молодежи, и конечно возможности государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Она начнет работать уже со следующего 2025 г.», – отметил Путин.
Глава государства также коснулся темы знания русского языка мигрантами, подчеркнув, что для тех, кто приезжает работать в Россию, также необходимы общие правила в этой части.
«Необходимо определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни — с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», — подчеркнул президент.
Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ в августе 2024 г. Документ утвердил положение о совете, его состав и президиум, при этом Совет при президенте РФ по русскому языку был упразднен. Основными задачами нового Совета стали подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов. Председателем совета назначена Елена Ямпольская – советник президента РФ.