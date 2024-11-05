Путин предложил создать единые учебники по русскому языку и языкам народов РФ

Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ в августе 2024 г. Документ утвердил положение о совете, его состав и президиум, при этом Совет при президенте РФ по русскому языку был упразднен. Основными задачами нового Совета стали подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов. Председателем совета назначена Елена Ямпольская – советник президента РФ.