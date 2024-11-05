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Путин предложил создать единые учебники по русскому языку и языкам народов РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Об этом глава государства сказал в ходе первого заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность жителей страны. По мнению президента, из этого стоит исходить при формировании программ общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации.

«Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники. Их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано. Следует учесть и особенности восприятия мышления нынешней молодежи, и конечно возможности государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Она начнет работать уже со следующего 2025 г.», – отметил Путин.

Глава государства также коснулся темы знания русского языка мигрантами, подчеркнув, что для тех, кто приезжает работать в Россию, также необходимы общие правила в этой части.

«Необходимо определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни — с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», — подчеркнул президент.

Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ в августе 2024 г. Документ утвердил положение о совете, его состав и президиум, при этом Совет при президенте РФ по русскому языку был упразднен. Основными задачами нового Совета стали подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти, а также анализ реализации соответствующих программ и проектов. Председателем совета назначена Елена Ямпольская – советник президента РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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