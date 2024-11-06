Песков: в скором будущем люди будут жить больше 100 лет

По его словам, медицина совсем скоро приведет к тому, что продолжительность жизни значительно вырастет. Люди будут жить гораздо дольше, чем в настоящий момент. Песков заметил, что это создает как и некоторую неопределенность, так и дает время для возможностей. Он напомнил, что в конце 19 века продолжительность жизни в среднем составляла 30 лет. В настоящий момент этот показатель составляет около 73 лет.