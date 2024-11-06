Песков: в скором будущем люди будут жить больше 100 лет
Люди в скором будущем будут жить больше 100 лет благодаря развитию медицины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне общества «Знание».
По его словам, медицина совсем скоро приведет к тому, что продолжительность жизни значительно вырастет. Люди будут жить гораздо дольше, чем в настоящий момент. Песков заметил, что это создает как и некоторую неопределенность, так и дает время для возможностей. Он напомнил, что в конце 19 века продолжительность жизни в среднем составляла 30 лет. В настоящий момент этот показатель составляет около 73 лет.
«Развиваемся мы скачкообразно. То есть то, на что раньше уходил век – на это сейчас уходит 20 лет. И, соответственно, мы будем жить больше 100 лет. И все будет по-другому», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
В апреле председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 лет. Он указал на важность роста продолжительности «именно активной и здоровой жизни» и отметил, что для этого необходима качественная и доступная медицина.
29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал запуск новых нацпроектов – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.
По данным Минздрава РФ, к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин. Численность пожилого населения растет и сейчас составляет 23%. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет.