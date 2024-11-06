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Песков: в скором будущем люди будут жить больше 100 лет

Ведомости

Люди в скором будущем будут жить больше 100 лет благодаря развитию медицины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне общества «Знание».

По его словам, медицина совсем скоро приведет к тому, что продолжительность жизни значительно вырастет. Люди будут жить гораздо дольше, чем в настоящий момент. Песков заметил, что это создает как и некоторую неопределенность, так и дает время для возможностей. Он напомнил, что в конце 19 века продолжительность жизни в среднем составляла 30 лет. В настоящий момент этот показатель составляет около 73 лет.

«Развиваемся мы скачкообразно. То есть то, на что раньше уходил век – на это сейчас уходит 20 лет. И, соответственно, мы будем жить больше 100 лет. И все будет по-другому», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В апреле председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 лет. Он указал на важность роста продолжительности «именно активной и здоровой жизни» и отметил, что для этого необходима качественная и доступная медицина.

29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал запуск новых нацпроектов – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.

По данным Минздрава РФ, к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин. Численность пожилого населения растет и сейчас составляет 23%. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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