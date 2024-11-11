Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда

В сентябре 2023 г. МВД России объявило в розыск председателя МУСа Петра Хофманского, не уточнив, по какой статье. В конце июля МВД объявило в розыск судью МУСа Томоко Аканэ. В ее отношении 20 марта было также возбуждено уголовное дело по факту заведомо незаконного заключения под стражу и подготовки к нападению на представителя иностранного государства.