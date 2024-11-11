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Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля Бен Махфуда, который санкционировал арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, передает ТАСС со ссылкой на комментарий суда.

Махфуд обвиняется по ч. 2 ст. 301 УК РФ (незаконное заключение под стражу). Максимальное наказание по этой статье – четыре года колонии. Летом 2024 г. Махфуд вместе с двумя другими судьями МУС – Росарио Сальваторе Айталой и Серхио Херардо Угальде Годинесем выдал ордеры на арест Шойгу, который до мая 2024 г. занимал пост министра обороны РФ, и Герасимова.

Судью МУС также объявили в международный розыск. Как следует из карточки судьи на сайте МУС, Махфуд – юрист из Туниса. Он стал судьей МУСа в марте 2024 г.

В июне 2023 г. МВД объявило в розыск судью МУСа Розарио Сальваторе Айталу, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В отношении Атайлы в России возбуждено уголовное дело. В мае 2023 г. Следственный комитет заочно предъявил ему и прокурору МУСа Хану Кариму Асаду Ахмаду, которого ранее объявили в розыск, обвинение. Судье вменяют ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).

В сентябре 2023 г. МВД России объявило в розыск председателя МУСа Петра Хофманского, не уточнив, по какой статье. В конце июля МВД объявило в розыск судью МУСа Томоко Аканэ. В ее отношении 20 марта было также возбуждено уголовное дело по факту заведомо незаконного заключения под стражу и подготовки к нападению на представителя иностранного государства.

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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