Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда
Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля Бен Махфуда, который санкционировал арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, передает ТАСС со ссылкой на комментарий суда.
Махфуд обвиняется по ч. 2 ст. 301 УК РФ (незаконное заключение под стражу). Максимальное наказание по этой статье – четыре года колонии. Летом 2024 г. Махфуд вместе с двумя другими судьями МУС – Росарио Сальваторе Айталой и Серхио Херардо Угальде Годинесем выдал ордеры на арест Шойгу, который до мая 2024 г. занимал пост министра обороны РФ, и Герасимова.
Судью МУС также объявили в международный розыск. Как следует из карточки судьи на сайте МУС, Махфуд – юрист из Туниса. Он стал судьей МУСа в марте 2024 г.
В июне 2023 г. МВД объявило в розыск судью МУСа Розарио Сальваторе Айталу, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В отношении Атайлы в России возбуждено уголовное дело. В мае 2023 г. Следственный комитет заочно предъявил ему и прокурору МУСа Хану Кариму Асаду Ахмаду, которого ранее объявили в розыск, обвинение. Судье вменяют ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).
В сентябре 2023 г. МВД России объявило в розыск председателя МУСа Петра Хофманского, не уточнив, по какой статье. В конце июля МВД объявило в розыск судью МУСа Томоко Аканэ. В ее отношении 20 марта было также возбуждено уголовное дело по факту заведомо незаконного заключения под стражу и подготовки к нападению на представителя иностранного государства.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными.