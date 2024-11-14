Осужденного за сожжение Корана Журавеля доставили из Чечни в Волгоград

Журавель был задержан в мае 2023 г. в Волгограде. На допросе он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб. По решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в следственное управление ведомства по Чечне. В феврале 2024 г. суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).