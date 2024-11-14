Осужденного за сожжение Корана Журавеля доставили из Чечни в Волгоград
Никиту Журавеля, приговоренного к 3,5 года колонии за сожжение Корана, доставили из Чечни в суд Волгограда. Об этом сообщает ТАСС. В начале октября он стал обвиняемым по новому делу о госизмене.
Журавель доставлен в здание Волгоградского областного суда под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога с собакой. Первое заседание суда по его новому делу о госизмене состоится 14 ноября.
3 октября прокуратура Волгоградской области сообщила, что Журавель обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, в марте прошлого года мужчина направил представителю службы безопасности Украины видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России, военных самолетов и данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.
Журавель был задержан в мае 2023 г. в Волгограде. На допросе он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб. По решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в следственное управление ведомства по Чечне. В феврале 2024 г. суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Дело стало резонансным после того, как в сентябре 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына. После этого Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Также ему вручили ряд наград, включая орден «Дуслык» (вторая по значимости награда в Татарстане), орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (высшая награда в регионе) и др.