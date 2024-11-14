В Кремле считают преждевременным комментировать проект о спецсчетах иноагентов
В Кремле пока не комментируют законопроект о спецсчетах для доходов иноагентов за интеллектуальную деятельность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это преждевременно.
«Он [законопроект] только поступает на обсуждение в Госдуму. Потом состоится обсуждение, разные юридические экспертизы правовые. Пока преждевременно говорить о нашей позиции», – сказал он во время брифинга.
7 ноября председатель нижней палаты Вячеслав Володин анонсировал законопроект об особом порядке выплат иноагентам. Речь идет об обязательном специальном рублевом счете для включенных в реестр Минюста лиц, на который будет зачисляться доход от их деятельности. Позже он уточнил, что законопроект о спецсчетах внесут в Госдуму 14 ноября.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.