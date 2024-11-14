Галерист Гельман включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг внес галериста и бывшего заместителя гендиректора «Первого канала» Марата Гельмана
«Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 г. р., город Кишинев Молдавской ССР», – сказано в перечне.
В указанный реестр включают не только осужденных граждан, но и подследственных (подозреваемых, обвиняемых лиц), то есть до вступления приговора суда в законную силу. Попадание в такой список накладывает финансовые ограничения на его участников – они не могут проводить финансовые операции на суммы свыше 10 000 руб. в месяц, получать пенсию, стипендию, пособия, а также вступать в наследство.