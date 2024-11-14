Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин задержан по делу о мошенничестве

В июле 2023 г. «Ведомости» писали, что Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб. Его признали виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК). Как выяснил «Коммерсантъ», основанием для уголовного дела стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя о том, что Леваков якобы брал у него взятку. Бывший топ-менеджер «Ростелекома» вину не признал.