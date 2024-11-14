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Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин задержан по делу о мошенничестве

Ведомости

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и его предполагаемого сообщника – гендиректора «Комплайн софта» Антона Менчица.

Судя по данным в картотеке суда, Шадрину и Менчицу вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Заседания об избрании фигурантам меры пресечения были назначены на 14 ноября.

В «Ростелекоме» сообщили «Интерфаксу», что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. По предварительным данным «Коммерсанта», Шадрин и Менчиц могут быть причастны к хищению средств, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения. Речь может идти об ущербе в размере 180 млн руб.

В июле 2023 г. «Ведомости» писали, что Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб. Его признали виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК). Как выяснил «Коммерсантъ», основанием для уголовного дела стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя о том, что Леваков якобы брал у него взятку. Бывший топ-менеджер «Ростелекома» вину не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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