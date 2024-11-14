Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин задержан по делу о мошенничестве
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и его предполагаемого сообщника – гендиректора «Комплайн софта» Антона Менчица.
Судя по данным в картотеке суда, Шадрину и Менчицу вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Заседания об избрании фигурантам меры пресечения были назначены на 14 ноября.
В «Ростелекоме» сообщили «Интерфаксу», что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. По предварительным данным «Коммерсанта», Шадрин и Менчиц могут быть причастны к хищению средств, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения. Речь может идти об ущербе в размере 180 млн руб.
В июле 2023 г. «Ведомости» писали, что Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб. Его признали виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК). Как выяснил «Коммерсантъ», основанием для уголовного дела стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя о том, что Леваков якобы брал у него взятку. Бывший топ-менеджер «Ростелекома» вину не признал.