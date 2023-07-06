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Общество

Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» осудили за взятку от бизнесмена из КНР

Андрей Леваков получил шесть лет строгого режима и штраф в 25 млн рублей
Максим Солопов
Евгений Разумный / Ведомости

Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Судья Ольга Соболь признала его виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК).

В счет штрафа суд постановил обратить часть арестованного имущества Левакова, среди которого наличные и средства на банковских счетах на сумму более 100 млн руб.

Расследованием дела занимались сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Как заявили в пресс-службе ведомства, Леваков получил 15 млн руб. в качестве коммерческого подкупа и взятки за организацию закупок для нужд МРФ «Центр» промышленных аккумуляторов китайского производства, когда занимал руководящие должности в ОАО «Центр-Телеком» и ПАО «Ростелеком».

Как ранее выяснил «Коммерсантъ», основанием для уголовного дела в отношении Левакова стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя, осужденного за попытку взятки сотруднику ФСБ и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Летом 2020 г. Цзяньминь, чья фирма «Галактика» специализировалась на поставках аккумуляторов и электротехнического оборудования, был задержан с поличным при передаче 2 млн руб. сотруднику местного УФСБ. За эти деньги гражданин КНР рассчитывал на содействие спецслужбы в прекращении проверки его фирмы, а также уничтожение информации на изъятом у него ноутбуке.

Цзяньминь полностью признал вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого и сообщил о взятках Левакову. Дело сразу передали в центральный аппарат СКР.

Леваков своей вины не признал. Представитель защиты в беседе с «Ведомостями» заявил, что намерен обжаловать приговор. По версии адвокатов, все обвинение было построено исключительно на показаниях Цзяньминя, а действия, за которые, по версии следствия, передавались деньги, не входили в полномочия Левакова. Однако суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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