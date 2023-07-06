Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» осудили за взятку от бизнесмена из КНР

Как ранее выяснил «Коммерсантъ», основанием для уголовного дела в отношении Левакова стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя, осужденного за попытку взятки сотруднику ФСБ и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Летом 2020 г. Цзяньминь, чья фирма «Галактика» специализировалась на поставках аккумуляторов и электротехнического оборудования, был задержан с поличным при передаче 2 млн руб. сотруднику местного УФСБ. За эти деньги гражданин КНР рассчитывал на содействие спецслужбы в прекращении проверки его фирмы, а также уничтожение информации на изъятом у него ноутбуке.