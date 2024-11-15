В Москве завершился сезон проката электросамокатов

18 октября «Известия» сообщили, что на совещании в правительстве обсуждались проблемы, связанные с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Участниками дискуссии стали представители Минтранса России, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы. Они пришли к единому мнению о том, что необходимо разрешить управлять СИМ только с 16 лет и установить требование о получении прав для водителей такого вида транспорта.