В Москве завершился сезон проката электросамокатов
В Москве электросамокаты и велосипеды из городского проката больше не доступны для аренды. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указал, что в столицу пришла стабильная минусовая температура, в целях безопасности сезон проката был завершен. Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, в которых всю зиму будут готовиться к следующему сезону.
«Электросамокаты и велосипеды проката – востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния. В этом сезоне горожане совершили на них более 73 млн поездок», – уточнил Ликсутов.
18 октября «Известия» сообщили, что на совещании в правительстве обсуждались проблемы, связанные с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Участниками дискуссии стали представители Минтранса России, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы. Они пришли к единому мнению о том, что необходимо разрешить управлять СИМ только с 16 лет и установить требование о получении прав для водителей такого вида транспорта.
Кроме того, власти готовы запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части, но сначала необходимо создать специальную инфраструктуру. В протоколе совещания отмечено, что Минтранс должен оформить эти правила и согласовать с участниками совещания, чтобы в будущем их легализовать.