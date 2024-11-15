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В Москве завершился сезон проката электросамокатов

Ведомости

В Москве электросамокаты и велосипеды из городского проката больше не доступны для аренды. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указал, что в столицу пришла стабильная минусовая температура, в целях безопасности сезон проката был завершен. Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, в которых всю зиму будут готовиться к следующему сезону.

«Электросамокаты и велосипеды проката – востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния. В этом сезоне горожане совершили на них более 73 млн поездок», – уточнил Ликсутов.

18 октября «Известия» сообщили, что на совещании в правительстве обсуждались проблемы, связанные с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Участниками дискуссии стали представители Минтранса России, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы. Они пришли к единому мнению о том, что необходимо разрешить управлять СИМ только с 16 лет и установить требование о получении прав для водителей такого вида транспорта.

Кроме того, власти готовы запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части, но сначала необходимо создать специальную инфраструктуру. В протоколе совещания отмечено, что Минтранс должен оформить эти правила и согласовать с участниками совещания, чтобы в будущем их легализовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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