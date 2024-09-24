В Москве можно будет арендовать самокаты Whoosh с помощью карты «Тройка»
Для работы услуги нужно обновить приложение Whoosh до последней версии и добавить номер «Тройки». Для аренды самоката достаточно поднести карту к дашборду электросамоката, а для завершения поездки – также приложить «Тройку».
«Важно: “Тройка” – просто ключ. Для оплаты поездок мы по-прежнему используем банковскую карту и вушбаллы. Аренда начнется, даже если на “Тройке” нулевой баланс», – говорится в сообщении.
За 2023 г. Whoosh получил выручку в размере 10,7 млрд руб. – на 68% выше год к году. С учетом прогноза финансового директора компании по итогам 2024 г. показатель может увеличиться минимум до 13,9 млрд руб. В прошедшем году компания расширила флот самокатов до 149 900 устройств. С 2022 г. флот вырос на 83,25%, с 2021 г. – в 3,7 раза.
5 апреля финансовый директор компании Алексей Синявский заявил, что Whoosh рассчитывает на рост выручки по итогам 2024 г. минимум на 30% только за счет расширения парка самокатов.
10 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.