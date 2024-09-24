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В Москве можно будет арендовать самокаты Whoosh с помощью карты «Тройка»

Ведомости

В Москве можно будет арендовать электросамокаты Whoosh с помощью карты «Тройка», сообщили в компании.

Для работы услуги нужно обновить приложение Whoosh до последней версии и добавить номер «Тройки». Для аренды самоката достаточно поднести карту к дашборду электросамоката, а для завершения поездки – также приложить «Тройку».

«Важно: “Тройка” – просто ключ. Для оплаты поездок мы по-прежнему используем банковскую карту и вушбаллы. Аренда начнется, даже если на “Тройке” нулевой баланс», – говорится в сообщении.

За 2023 г. Whoosh получил выручку в размере 10,7 млрд руб. – на 68% выше год к году. С учетом прогноза финансового директора компании по итогам 2024 г. показатель может увеличиться минимум до 13,9 млрд руб. В прошедшем году компания расширила флот самокатов до 149 900 устройств. С 2022 г. флот вырос на 83,25%, с 2021 г. – в 3,7 раза. 

5 апреля финансовый директор компании Алексей Синявский заявил, что Whoosh рассчитывает на рост выручки по итогам 2024 г. минимум на 30% только за счет расширения парка самокатов.

10 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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