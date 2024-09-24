В Москве можно будет арендовать самокаты Whoosh с помощью карты «Тройка»

За 2023 г. Whoosh получил выручку в размере 10,7 млрд руб. – на 68% выше год к году. С учетом прогноза финансового директора компании по итогам 2024 г. показатель может увеличиться минимум до 13,9 млрд руб. В прошедшем году компания расширила флот самокатов до 149 900 устройств. С 2022 г. флот вырос на 83,25%, с 2021 г. – в 3,7 раза.