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Умер автор песни Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» Шарль Дюмон

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Композитор Шарль Дюмон, автор самой известной песни Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» («Нет, я ни о чем не жалею»), скончался в ночь на 18 ноября в Париже в возрасте 95 лет, передает Franceinfo.

Дюмон умер после продолжительной болезни в своем доме.

Дюмон начинал свою карьеру в качестве трубача, но прославился на рубеже 1960-х гг., когда уговорил звезду Эдит Пиаф исполнить одну из его композиций. С тех пор песня «Non, je ne regrette rien» известна во всем мире. Для Дюмона это стало началом плодотворного сотрудничества с Пиаф, в результате которого появилось более 30 песен, в том числе «Mon dieu» и «Les flonflons du bal». «Моя мать родила меня, но Эдит Пиаф привела меня в мир», – говорил Дюмон.

На протяжении своей шестидесятилетней карьеры Дюмон также сотрудничал с Далидой и Тино Росси. В 1970-х гг. сам стал «крунером» (от to croon «проникновенно напевать вполголоса»). Самые известные песни в его исполнении – Une chanson (1976) и Les amours impossibles (1978).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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