Умер автор песни Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» Шарль Дюмон
Композитор Шарль Дюмон, автор самой известной песни Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» («Нет, я ни о чем не жалею»), скончался в ночь на 18 ноября в Париже в возрасте 95 лет, передает Franceinfo.
Дюмон умер после продолжительной болезни в своем доме.
Дюмон начинал свою карьеру в качестве трубача, но прославился на рубеже 1960-х гг., когда уговорил звезду Эдит Пиаф исполнить одну из его композиций. С тех пор песня «Non, je ne regrette rien» известна во всем мире. Для Дюмона это стало началом плодотворного сотрудничества с Пиаф, в результате которого появилось более 30 песен, в том числе «Mon dieu» и «Les flonflons du bal». «Моя мать родила меня, но Эдит Пиаф привела меня в мир», – говорил Дюмон.
На протяжении своей шестидесятилетней карьеры Дюмон также сотрудничал с Далидой и Тино Росси. В 1970-х гг. сам стал «крунером» (от to croon «проникновенно напевать вполголоса»). Самые известные песни в его исполнении – Une chanson (1976) и Les amours impossibles (1978).