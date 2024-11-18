Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление запрещенной в РФ информации

В декабре 2023 г. Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в повторном удалении запрещенной в России информации и оштрафовал ее более чем на 4,6 млрд руб. ТАСС писал, что причиной штрафа стали ролики на видеохостинге YouTube, владельцем которого является Google. Суд посчитал, что в них была размещена недостоверная информация о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Тогда мировой судья в Москве оштрафовал Google на 4 млн руб. по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ за невыполнение предписания по контролю и надзору в сфере СМИ.