Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление запрещенной в РФ информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LCC на 3,8 млн руб. из-за неудаления информации, запрещенной в России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Компания признана виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Для юрлиц по этой части предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа суммой 4 млн руб.
В декабре 2023 г. Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в повторном удалении запрещенной в России информации и оштрафовал ее более чем на 4,6 млрд руб. ТАСС писал, что причиной штрафа стали ролики на видеохостинге YouTube, владельцем которого является Google. Суд посчитал, что в них была размещена недостоверная информация о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Тогда мировой судья в Москве оштрафовал Google на 4 млн руб. по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ за невыполнение предписания по контролю и надзору в сфере СМИ.
5 ноября в Telegram-канале судов общей юрисдикции сообщалось, что Таганский суд оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd. за неудаление запрещенной в России информации. Компания также была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.