Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенной в РФ информации
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd. за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание для юридических лиц по этой части – штраф в размере 4 млн руб. Суд назначил 3,6 млн руб. штрафа.
В январе Таганский суд Москвы также вынес решение о наложении штрафа в размере 800 000 руб. на компанию Apple за отказ удалить запрещенную в России информацию. Агентство ТАСС писало, что речь шла об удалении из приложения Apple Books автобиографической книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), которая внесена в список экстремистских материалов в РФ.