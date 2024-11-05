Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенной в РФ информации

В январе Таганский суд Москвы также вынес решение о наложении штрафа в размере 800 000 руб. на компанию Apple за отказ удалить запрещенную в России информацию. Агентство ТАСС писало, что речь шла об удалении из приложения Apple Books автобиографической книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), которая внесена в список экстремистских материалов в РФ.