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Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенной в РФ информации

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd. за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание для юридических лиц по этой части – штраф в размере 4 млн руб. Суд назначил 3,6 млн руб. штрафа.

В январе Таганский суд Москвы также вынес решение о наложении штрафа в размере 800 000 руб. на компанию Apple за отказ удалить запрещенную в России информацию. Агентство ТАСС писало, что речь шла об удалении из приложения Apple Books автобиографической книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), которая внесена в список экстремистских материалов в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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