АСВ и «Оборонстрой» просят взыскать с экс-замминистра Иванова 4 млрд рублей
Агентство по страхованию и вкладам (АСВ, представляет банк «Интеркоммерц») и представители компании «Оборонстрой» требуют взыскать с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Оборонстрой» и АСВ требуют взыскать с Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова по гражданскому иску 4,2 млрд руб.
Иски оформили в ходе следствия по делу о растрате и легализации средств «Интеркоммерца». По данным следствия, Иванов создал преступную группу из работников банка. Именно они выводили средства на счета фигурантов. Общая сумма составила 3,9 млрд руб. (ст. 174.1 УК РФ).
Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.