Выплату участникам спецоперации распространили на сотрудников Росгвардии

Выплату участникам спецоперации распространили на сотрудников РосгвардииУказ о единовременной выплате в 400 000 рублей подписал Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о распространении единовременной выплаты в 400 000 руб. на сотрудников Росгвардии. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования нормативных актов.
Выплаты в размере 195 000 и 400 000 руб. в июле были назначены президентом мобилизованным, срочникам и «иным гражданам РФ и иностранным гражданам», заключившим во время спецоперации контракт о прохождении военной службы не менее чем на год.
19 ноября Госдума приняла закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для участников спецоперации, которые заключат контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 г. Ранее Путин подписал указ о дифференциации размера выплат в зависимости от тяжести увечья. Мобилизованным также положена социальная выплата – 158 000 руб. в месяц. В случае легкого ранения размер компенсации составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб.
23 ноября Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации.