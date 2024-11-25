Выплату участникам спецоперации распространили на сотрудников Росгвардии

19 ноября Госдума приняла закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для участников спецоперации, которые заключат контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 г. Ранее Путин подписал указ о дифференциации размера выплат в зависимости от тяжести увечья. Мобилизованным также положена социальная выплата – 158 000 руб. в месяц. В случае легкого ранения размер компенсации составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб.