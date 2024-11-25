Турция расследует инцидент с загоревшимся российским самолетом
Турция занимается расследованием происшествия с российским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», загоревшимся при посадке в аэропорту Антальи. Об этом сообщается на сайте Международного авиационного комитета (МАК).
«Расследование авиационного происшествия проводит центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики», – говорится в сообщении.
Отмечается также, что МАК назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.
Фюзеляж самолета SSJ-100, выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, загорелся в международном аэропорту Антальи 24 ноября. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил жесткую посадку из-за ветра. ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке писал, что ущерб от происшествия может составить, по предварительным оценкам, 2-3 млрд руб.
25 ноября авиакомпания «Азимут» пообещала выплатить пассажирам загоревшегося в Анталье самолета по 100 000 руб. Уточнялось, что порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.