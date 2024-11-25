Турция расследует инцидент с загоревшимся российским самолетом

Фюзеляж самолета SSJ-100, выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, загорелся в международном аэропорту Антальи 24 ноября. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил жесткую посадку из-за ветра. ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке писал, что ущерб от происшествия может составить, по предварительным оценкам, 2-3 млрд руб.