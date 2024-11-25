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Турция расследует инцидент с загоревшимся российским самолетом

Ведомости

Турция занимается расследованием происшествия с российским  самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», загоревшимся при посадке в аэропорту Антальи. Об этом сообщается на сайте Международного авиационного комитета (МАК).

«Расследование авиационного происшествия проводит центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что МАК назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

Фюзеляж самолета SSJ-100, выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, загорелся в международном аэропорту Антальи 24 ноября. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил жесткую посадку из-за ветра. ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке писал, что ущерб от происшествия может составить, по предварительным оценкам, 2-3 млрд руб.

25 ноября авиакомпания «Азимут» пообещала выплатить пассажирам загоревшегося в Анталье самолета по 100 000 руб. Уточнялось, что порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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