Суд признал недействительной регистрацию СМИ издания «Собеседник»

13 сентября этого года Минюст РФ добавил в свой список иностранных агентов ООО «Собеседник-медиа». По версии ведомства, издание «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил», и выступало против спецоперации.