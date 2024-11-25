Суд признал недействительной регистрацию СМИ издания «Собеседник»
Савеловский суд Москвы признал недействительной регистрацию СМИ сайта газеты «Собеседник» (считается в России иноагентом), сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Судом был удовлетворен административный иск Роскомнадзора к ООО «Собеседник-медиа» о признании регистрации средства массовой информации недействительной.
Регистрацию СМИ сайт www.sobesednik.ru получил 24 декабря 2010 г.
13 сентября этого года Минюст РФ добавил в свой список иностранных агентов ООО «Собеседник-медиа». По версии ведомства, издание «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил», и выступало против спецоперации.