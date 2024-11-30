МВД Грузии сообщило о задержании 107 человек на митинге в Тбилиси
Более 100 человек были задержаны на митинге в Тбилиси, в результате акции на проспекте Руставели ночью пострадали 10 полицейских, сообщается на сайте МВД Грузии.
29 ноября в грузинской столице началась новая акция протеста, участники которой выступили против решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Протестующие собрались возле здания парламента на проспекте Руставели.
В полиции сообщили, что собравшиеся всю ночь оказывали полицейским «словесное и физическое сопротивление» и бросали в сторону правоохранителей камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы. По данным МВД, в результате действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД, один из которых остается в медучреждении с ожогами.
«Общество ясно увидело насильственные, противоправные действия участников митинга на различных телеканалах. Несмотря на многочисленные обращения, собравшиеся лица нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси и частным лицам, защитной дамбе парламента, подожгли различные вещи и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения в окрестностях здания», – говорится в заявлении МВД.
Правоохранителям для восстановления правопорядка пришлось применить «специальные средства», добавили в полиции. По ее данным, за неподчинение требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство на митинге были задержаны 107 человек.
28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».
В тот же день люди начали собираться около офиса правящей партии, затем протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, а к утру полностью вытеснили протестующих с проспекта. МВД позднее сообщило о задержаниях и 32 пострадавших сотрудников министерства внутренних дел Грузии.