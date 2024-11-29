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В МВД Грузии заявили о 32 пострадавших правоохранителях на митинге в Тбилиси

Полиция задержала 43 участников протестов
Ведомости

В результате противоправных и насильственных действий протестующих в ходе митинга в Тбилиси на проспекте Руставели пострадали 32 сотрудника министерства внутренних дел Грузии. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«У некоторых пострадавших тяжелые травмы головы, глаз и различных участков тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. На данный момент в медицинском учреждении остается один сотрудник правоохранительных органов», – сказано в сообщении.

В МВД также обвинили протестующих в неоднократных провокациях, словесных оскорблениях и физическом сопротивлении. По данным ведомства, участники митинга нанесли ущерб городской инфраструктуре и имуществу частных лиц, дорожному покрытию, камерам видеонаблюдения.

В ходе акции правоохранители задержали 43 человек за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Расследование ведется по статьям уголовного кодекса.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Люди вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Участники митинга в столице сначала собрались около офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». После протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. По данным ТАСС, столкновения между участниками митинга и полицейскими на проспекте Руставели продолжались всю ночь. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, а к утру полностью вытеснили протестующих с проспекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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