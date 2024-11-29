В МВД Грузии заявили о 32 пострадавших правоохранителях на митинге в Тбилиси

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Люди вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Участники митинга в столице сначала собрались около офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». После протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. По данным ТАСС, столкновения между участниками митинга и полицейскими на проспекте Руставели продолжались всю ночь. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, а к утру полностью вытеснили протестующих с проспекта.