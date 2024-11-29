В МВД Грузии заявили о 32 пострадавших правоохранителях на митинге в Тбилиси

В МВД Грузии заявили о 32 пострадавших правоохранителях на митинге в ТбилисиПолиция задержала 43 участников протестов
В результате противоправных и насильственных действий протестующих в ходе митинга в Тбилиси на проспекте Руставели пострадали 32 сотрудника министерства внутренних дел Грузии. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
«У некоторых пострадавших тяжелые травмы головы, глаз и различных участков тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. На данный момент в медицинском учреждении остается один сотрудник правоохранительных органов», – сказано в сообщении.
В МВД также обвинили протестующих в неоднократных провокациях, словесных оскорблениях и физическом сопротивлении. По данным ведомства, участники митинга нанесли ущерб городской инфраструктуре и имуществу частных лиц, дорожному покрытию, камерам видеонаблюдения.
В ходе акции правоохранители задержали 43 человек за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Расследование ведется по статьям уголовного кодекса.
С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Люди вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Участники митинга в столице сначала собрались около офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». После протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. По данным ТАСС, столкновения между участниками митинга и полицейскими на проспекте Руставели продолжались всю ночь. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, а к утру полностью вытеснили протестующих с проспекта.