Спецназ вытеснил митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Спецназ МВД Грузии полностью вытеснил митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
Полиция вновь использовала слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны. Демонстранты не оказывали сопротивления.
Столкновения между участниками митинга и полицейскими на проспекте Руставели продолжались всю ночь. Митингующие жгли мусорные баки и деревянные стулья, пытаясь защититься от сотрудников правоохранительных органов. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
В 28 ноября в Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить переговоры с Евросоюзом. Люди вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Участники митинга в Тбилиси сначала собрались около офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». После протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты».