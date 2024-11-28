В Грузии проходят протесты после приостановки переговоров с Евросоюзом

28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты».