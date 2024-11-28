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В Грузии проходят протесты после приостановки переговоров с Евросоюзом

Ведомости

В ряде городов Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить переговоры с Евросоюзом. Люди вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщают местные СМИ.

Участники митинга в Тбилиси сначала собрались около офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». После протестующие прошли на проспект Руставели, к зданию парламента, сообщает местный информационный портал On.ge. В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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