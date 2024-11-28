В Грузии проходят протесты после приостановки переговоров с Евросоюзом
В ряде городов Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить переговоры с Евросоюзом. Люди вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщают местные СМИ.
Участники митинга в Тбилиси сначала собрались около офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». После протестующие прошли на проспект Руставели, к зданию парламента, сообщает местный информационный портал On.ge. В акции протеста участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты».