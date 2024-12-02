Минздрав разработал резервный механизм поставки редких лекарств в субъекты

Лекарства будут поставляться, если региональные власти не имеют возможности их предоставить из-за финансовых ограничений. В пояснительной записке отмечается, что лекарства должны быть включены в перечень «жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности».