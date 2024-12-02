Минздрав разработал резервный механизм поставки редких лекарств в субъекты
Министерство здравоохранения России разработало законопроект по поставке лекарств в регионы России для людей с редкими заболеваниями. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Лекарства будут поставляться, если региональные власти не имеют возможности их предоставить из-за финансовых ограничений. В пояснительной записке отмечается, что лекарства должны быть включены в перечень «жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности».
Средства из федерального бюджета будут поставляться в регионы в виде дополнительных бюджетных ассигнований.
Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 г., следует из документа.
В сентябре Конституционный суд России постановил: законодатели должны создать резервный механизм для оперативного предоставления лекарств больным жизнеугрожающими редкими заболеваниями, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на дорогие лекарства.