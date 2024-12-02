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ВЦИОМ: 55% россиян высказались за полный запрет услуг тарологов

Ведомости

Большая часть опрошенных россиян (55%) высказалась за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране, в том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости такой меры. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Подавляющее их число (83%) считают, что карты таро скорее не могут помочь в решении жизненных вопросов. При этом 34% отметили, что услуги тарологов не стоит запрещать. Мнения респондентов, которые делали расклады карт таро, разделились почти поровну: 45% выступают за запрет, 47% – против запрета.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что в последние годы наблюдается всплеск популярности этого вида гадания, практический опыт в нем имеют уже 15% опрошенных в возрасте 18 лет и старше. Наибольшее распространение фиксируется в самом молодом, «цифровом» поколении, где доля знакомых с таро достигает уже 25%.

«Хотя в обществе в целом доминирует запретительный настрой, существует обширная группа россиян, прежде всего молодых, кто не видит ничего вредного или опасного в картах таро и сам не прочь погадать на них», – пояснил Федоров.

В марте 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков Tele2 писали, что в России зафиксирован всплеск интереса населения к курсам в области эзотерики и астрологии. Посещаемость онлайн-площадок, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе – марте 2023 г. выросла в 19 раз год к году. За этот же период 2022 г. у исследуемых онлайн-школ было 312 посещений, а в начале этого года их количество выросло до 5962. В то же время трафик на таких сайтах вырос в 24 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г.

В ноябре этого года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Парламентской газете», что на рассмотрение депутатов вскоре будет представлен законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов. По его словам, это связано с тем, что за последние несколько лет интерес к таро в стране достиг уровня массового психоза, превратившись из развлечения в индустрию с солидными прибылями, которая построена на обмане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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