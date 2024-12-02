ВЦИОМ: 55% россиян высказались за полный запрет услуг тарологов
Большая часть опрошенных россиян (55%) высказалась за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране, в том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости такой меры. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Подавляющее их число (83%) считают, что карты таро скорее не могут помочь в решении жизненных вопросов. При этом 34% отметили, что услуги тарологов не стоит запрещать. Мнения респондентов, которые делали расклады карт таро, разделились почти поровну: 45% выступают за запрет, 47% – против запрета.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что в последние годы наблюдается всплеск популярности этого вида гадания, практический опыт в нем имеют уже 15% опрошенных в возрасте 18 лет и старше. Наибольшее распространение фиксируется в самом молодом, «цифровом» поколении, где доля знакомых с таро достигает уже 25%.
«Хотя в обществе в целом доминирует запретительный настрой, существует обширная группа россиян, прежде всего молодых, кто не видит ничего вредного или опасного в картах таро и сам не прочь погадать на них», – пояснил Федоров.
В марте 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков Tele2 писали, что в России зафиксирован всплеск интереса населения к курсам в области эзотерики и астрологии. Посещаемость онлайн-площадок, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе – марте 2023 г. выросла в 19 раз год к году. За этот же период 2022 г. у исследуемых онлайн-школ было 312 посещений, а в начале этого года их количество выросло до 5962. В то же время трафик на таких сайтах вырос в 24 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г.
В ноябре этого года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Парламентской газете», что на рассмотрение депутатов вскоре будет представлен законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов. По его словам, это связано с тем, что за последние несколько лет интерес к таро в стране достиг уровня массового психоза, превратившись из развлечения в индустрию с солидными прибылями, которая построена на обмане.