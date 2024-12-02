Прошлое на переплавку: как в советской России боролись с колоколами

После постановления 1929 г. и указов, последовавших за ним, в Ленинграде сбросили на землю все колокола Исаакиевского собора (самый большой весил почти 3,5 т), в Мирожском и Святогорском монастыре уничтожили церковные колокола начала XVI века. Москва потеряла знаменитые звонницы Симонова и Андроникова монастырей. Михаил Пришвин вспоминал, как рубили топорами Царь-колокол в Троице-Сергиевой лавре: «Как по-разному умирали колокола. Большой, Царь, доверился людям в том, что они ему ничего худого не сделают, дался опуститься на рельсы и с огромной скоростью покатился. Потом он зарылся головой глубоко в землю… Карнаухий как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давался, то качнется, то разломает домкрат, то дерево под ним трескается, то канат оборвется. И на рельсы шел неохотно, его потащили тросами…».