Песков: в случае переговоров с Украиной РФ будет отстаивать свои интересы

Пресс-секретарь отметил, что понятны «динамика на фронтах» и «процессы, которые происходят на Украине». Для России важно «добиться тех целей, которые поставлены», добавил Песков. Кроме того, по словам Пескова, все большее количество людей не принимают идею постоянного конфликта.