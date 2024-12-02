Песков: в случае переговоров с Украиной РФ будет отстаивать свои интересы
Россия будет «обеспечивать собственные интересы» в случае переговоров с украинской стороной в 2025 г. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал вопрос журналиста о реалистичности прогнозов переговоров с Украиной в следующем году, о которых высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Пресс-секретарь отметил, что понятны «динамика на фронтах» и «процессы, которые происходят на Украине». Для России важно «добиться тех целей, которые поставлены», добавил Песков. Кроме того, по словам Пескова, все большее количество людей не принимают идею постоянного конфликта.
2 декабря председатель Матвиенко заявила, что в 2025 г. могут возобновиться переговоры с украинской стороной. При этом она отметила, что Россия не будет обсуждать «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса».