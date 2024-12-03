Таможенная служба перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
Федеральная таможенная служба (ФТС) с 12 ноября начала запрашивать лицензии Минпромторга у поставщиков оборудования с фреоном R-410 (кондиционеров, холодильников и др.). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова.
По словам Прудникова, из-за блокировки поставок и простоя контейнеров убытки с 12 октября только поставщиков кондиционеров могут составить от 200 млн до 300 млн руб.
На сайте Минприроды указано требование получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов, но ФТС раньше ее не запрашивала. Директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин указал, что «процедура получения лицензий Минпромторга занимает минимум 45 суток». По его словам, в теории поставщики могут сливать фреон из оборудования до прохождения таможни и потом залить уже на территории РФ, но это увеличивает накладные расходы.
Директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов считает, что в ближайшее время в портах Китая и России могут «зависнуть» около 300–400 контейнеров с оборудованием на 2 млрд руб., что в итоге повлияет на стоимость продукции.
25 октября РБК со ссылкой на участников рынка электроники и бытовой техники сообщал, что Минприроды ужесточило требования к импорту кондиционеров и холодильников в Россию. Ужесточение коснулось продукции с хладагентами. Они представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха и обеспечивает поддержание оптимального температурного режима. Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств.