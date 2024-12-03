Таможенная служба перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

25 октября РБК со ссылкой на участников рынка электроники и бытовой техники сообщал, что Минприроды ужесточило требования к импорту кондиционеров и холодильников в Россию. Ужесточение коснулось продукции с хладагентами. Они представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха и обеспечивает поддержание оптимального температурного режима. Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств.