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РБК: Минприроды ограничило ввоз в Россию кондиционеров и холодильников

Ведомости

Минприроды ужесточило требования к импорту кондиционеров и холодильников в Россию. Об этом сообщило РБК со ссылкой на участников рынка электроники и бытовой техники.

Ужесточение конснулось продукции с хладагентами. Они представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха и обеспечивает поддержание оптимального температурного режима.

8 октября Минприроды сообщило об ужесточении требований ввоза в Россию бытовой техники с хладагентами. Согласно новым требованиям, импортерам будет необходимо разрешение ведомства не только в отношении провоза продукции с моновеществами, но и смесей, которые ранее не требовали обязательного лицензирования.

«Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», - пояснил изданию представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

По его словам, такая же ситуация складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования.

10 сентября правительство России продлило до 1 сентября 2025 г. действие упрощенного порядка маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе их из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Отмечалось, что такой порядок позволит снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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