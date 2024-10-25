РБК: Минприроды ограничило ввоз в Россию кондиционеров и холодильников

10 сентября правительство России продлило до 1 сентября 2025 г. действие упрощенного порядка маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе их из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Отмечалось, что такой порядок позволит снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.