РБК: Минприроды ограничило ввоз в Россию кондиционеров и холодильников
Ужесточение конснулось продукции с хладагентами. Они представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха и обеспечивает поддержание оптимального температурного режима.
8 октября Минприроды сообщило об ужесточении требований ввоза в Россию бытовой техники с хладагентами. Согласно новым требованиям, импортерам будет необходимо разрешение ведомства не только в отношении провоза продукции с моновеществами, но и смесей, которые ранее не требовали обязательного лицензирования.
«Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», - пояснил изданию представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.
По его словам, такая же ситуация складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования.
10 сентября правительство России продлило до 1 сентября 2025 г. действие упрощенного порядка маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе их из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Отмечалось, что такой порядок позволит снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.