Правительство продлило упрощенный порядок ввоза иностранных товаров
Правительство продлило до 1 сентября 2025 г. действие упрощенного порядка маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе их из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Постановление об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится на сайте кабмина.
«Такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес. Мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность, поэтому ее решено продлить», – пояснили в кабмине.
Там напомнили, что в марте 2022 г. правительство разрешило производителям и экспортерам товаров, которым нужна сертификация, использовать упрощенный порядок: достаточно предоставить декларацию о соответствии товаров, основанную на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.
После этого у компании есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям регламентов ЕАЭС или российского законодательства. Смягченные правила импорта были введены в ответ на ограничения западных стран на ввоз продукции в Россию.
В конце августа «Ведомости» писали, что Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД в середине мая направила в правительство и Минэкономразвития письма с просьбой продлить упрощенный ввоз импортных товаров. В ассоциации отметили, что отмена упрощенного порядка значительно затруднит импорт, особенно в отношении технологического оборудования, товаров первой необходимости и пищевой продукции.