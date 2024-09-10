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Правительство продлило упрощенный порядок ввоза иностранных товаров

Ведомости

Правительство продлило до 1 сентября 2025 г. действие упрощенного порядка маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе их из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Постановление об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится на сайте кабмина.

«Такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес. Мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность, поэтому ее решено продлить», – пояснили в кабмине.

Там напомнили, что в марте 2022 г. правительство разрешило производителям и экспортерам товаров, которым нужна сертификация, использовать упрощенный порядок: достаточно предоставить декларацию о соответствии товаров, основанную на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.

После этого у компании есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям регламентов ЕАЭС или российского законодательства. Смягченные правила импорта были введены в ответ на ограничения западных стран на ввоз продукции в Россию.

В конце августа «Ведомости» писали, что Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД в середине мая направила в правительство и Минэкономразвития письма с просьбой продлить упрощенный ввоз импортных товаров. В ассоциации отметили, что отмена упрощенного порядка значительно затруднит импорт, особенно в отношении технологического оборудования, товаров первой необходимости и пищевой продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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