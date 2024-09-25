С 2020 года рынок российской электроники вырос более чем в полтора раза

Объем рынка отечественной радиоэлектронной продукции в 2023 г. составил 2,63 трлн руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2020 г. За 2024 г. рынок должен составить 2,8 трлн руб., а по итогам семи месяцев с начала года он уже достиг 1,51 трлн руб. Это следует из презентации замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, которую он представил на форуме «Микроэлектроника-2024». В своем выступлении Шпак также отметил, что за последние четыре года количество наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции выросло на 720% до 18 000.