С 2020 года рынок российской электроники вырос более чем в полтора раза

С 2020 года рынок российской электроники вырос более чем в полтора разаВ ближайшие три года госфинансирование отрасли может сократиться
Объем рынка отечественной радиоэлектронной продукции в 2023 г. составил 2,63 трлн руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2020 г. За 2024 г. рынок должен составить 2,8 трлн руб., а по итогам семи месяцев с начала года он уже достиг 1,51 трлн руб. Это следует из презентации замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, которую он представил на форуме «Микроэлектроника-2024». В своем выступлении Шпак также отметил, что за последние четыре года количество наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции выросло на 720% до 18 000.
С 2025 по 2027 г. на поддержку радиоэлектронной промышленности государство выделит 246,1 млрд руб. А с 2020 по 2024 г. на развитие отрасли было выделено 430,4 млрд руб. Пик господдержки отрасли приходится на 2024 г. – 147 млрд руб., но уже в следующем году финансирование сократится до 93,9 млрд руб. Годовой объем госфинансирования электронной промышленности к 2027 г. может сократиться более чем в два раза до 68,7 млрд руб. В презентации идет речь только об «открытой части» поддержки. Что входит в «закрытую» часть, замминистра не уточнил.