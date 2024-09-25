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С 2020 года рынок российской электроники вырос более чем в полтора раза

В ближайшие три года госфинансирование отрасли может сократиться
Екатерина Кинякина
Кристина Холупова
Максим Стулов / Ведомости

Объем рынка отечественной радиоэлектронной продукции в 2023 г. составил 2,63 трлн руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2020 г. За 2024 г. рынок должен составить 2,8 трлн руб., а по итогам семи месяцев с начала года он уже достиг 1,51 трлн руб. Это следует из презентации замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, которую он представил на форуме «Микроэлектроника-2024». В своем выступлении Шпак также отметил, что за последние четыре года количество наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции выросло на 720% до 18 000.

С 2025 по 2027 г. на поддержку радиоэлектронной промышленности государство выделит 246,1 млрд руб. А с 2020 по 2024 г. на развитие отрасли было выделено 430,4 млрд руб. Пик господдержки отрасли приходится на 2024 г. – 147 млрд руб., но уже в следующем году финансирование сократится до 93,9 млрд руб. Годовой объем госфинансирования электронной промышленности к 2027 г. может сократиться более чем в два раза до 68,7 млрд руб. В презентации идет речь только об «открытой части» поддержки. Что входит в «закрытую» часть, замминистра не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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